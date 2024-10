Reggina, il DS Taibi dichiara due dei tanti obiettivi di mercato

Non parla più di tecnico ma di calciomercato si. Il DS Taibi, interpellato dai colleghi del Corriere dello Sport, a precisa domanda su due possibili obiettivi risponde senza esitazione: “Donnarumma è tra i nostri obiettivi. È legato al Monopoli. Incontrerò il dg della società pugliese per conoscere la disponibilità alla cessione. In porta Crispino è una ipotesi concreta, ne stiamo parlando”.

Leggi anche