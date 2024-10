Ripepi: ‘Lillo Foti? Specchietto per le allodole, Falcomatà fa campagna elettorale

Nel corso delle consuete dirette su facebook, il consigliere comunale Massimo Ripepi parla anche dell’attuale situazione che riguarda la Reggina, quindi le dichiarazioni del sindaco Falcomatà e il coinvolgimento dell’ex presidente Lillo Foti: “Si sta parlando moltissimo di Lillo Foti che Falcomatà ha contattato per dare una mano alla Reggina e che addirittura il sindaco dica che non si può vivacchiare, quello che io dico da tempo. Si stanno cercando degli investitori che possano dare dei soldi a Ballarino per rilevare la società perchè Ballarino con la sua capienza economica ridotta non può fare vivacchiare una piazza importante come Reggio. Cosa succede allora? Viene preso Lillo Foti come specchietto per le allodole che fa sperare ai disperati tifosi della Reggina che ci sarà il presidente dei presidenti, tutto questo solo per fare campagna elettorale a suo favore (Falcomatà). Il gioco tra il gatto e la volpe con Brunetti che difende la Fenice e la sua scelta ritenuta giusta più volte, mentre Falcomatà fa la volpe ritenendo che questa è una società che ci fa vivacchiare e cerca nuovi investitori per sopperire a un danno enorme fatto dal suo facente funzione”.