Vibonese, mister Buscè mette in guardia i suoi: ‘Reggina diversa’

Domenica al Razza di Vibo la seminale play off

Dopo la vittoria netta sul Licata la Vibonese si prepara al play off da giocare contro la LFA Reggio Calabria. Così mister Buscè in conferenza stampa: “Voglio che i ragazzi arrivino alla partita contro la Reggina liberi di testa, sono sicuro che sarà una gara diversa rispetto a quella di un mesetto fa, sarà un’altra Reggina. Non voglio pressioni, ma leggerezza, la squadra conosce l’importanza della partita“.