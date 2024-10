Serie D: il quadro completo e tutti i verdetti dei nove gironi

Conclusa la stagione regolare. Adesso la disputa dei play off e play out

A conclusione della stagione regolare e in attesa della disputa dei play off e play out, ecco il quadro completo dei nove gironi:

Girone A

Promossa in Serie C: Alcione Milano

Playoff: Chisola, Città di Varese, Vado, RG Ticino

Playout: Derthona, Chieri, Pinerolo, Alba

Retrocesse: PDHAE, Borgosesia

Girone B

Promossa in Serie C: Caldiero Terme

Playoff: Piacenza, Pro Palazzolo, Desenzano, Varesina

Playout: Legnano, Castellanzese

Retrocesse: Crema, Tritium, Ponte San Pietro

Girone C

Promossa in Serie C: Union Clodiense

Playoff: Dolomiti Bellunesi, Treviso, Bassano, Campodarsego

Playout: Luparense, Breno, Cjarlins Muzen, Castegnato

Retrocesse: Bolzano, Mori

Girone D

Promossa in Serie C: Carpi

Playoff: Ravenna, Corticella, Victor San Marino, Lentigione

Playout:

Retrocesse: San Donnino, Certaldo, Mezzolara, Pistoiese (esclusa dal campionato)

Girone E

Promossa in Serie C: Pianese

Playoff: Follonica Gavorrano, Grosseto, Livorno, Tau

Playout:

Retrocesse: Sansepolcro, Real Forte, Querceta, Mobilieri Ponsacco, Cenaia

Girone F

Promossa in Serie C: Campobasso

Playoff: L’Aquila, Avezzano, Sambenedettese, Roma City

Playout: Tivoli, United Riccione

Retrocesse: AJ Fano, Vastogirardi, Matese

Girone G

Promossa in Serie C: Cavese

Playoff: Ischia, Nocerina, Romana, Cassino

Playout: Latte Dolce, Anzio, Gladiator, Nuova Florida

Retrocesse: Boreale, Budoni

Girone H

Promossa in Serie C: Altamura

Playoff: Martina Calcio, Nardò, Fidelis Andria, Casarano

Playout: Angri, Gallipoli

Retrocesse: Barletta, Bitonto, Santa Maria Cilento

Girone I

Promossa in Serie C: Trapani

Playoff: Siracusa, Vibonese, Reggio Calabria, Acireale

Playout: San Luca, Locri

Retrocesse: Castrovillari, Gioiese, Lamezia Terme (esclusa dal campionato)

fonte: seried24.com