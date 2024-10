Supercoppa serie C: Mimmo Toscano e il suo Cesena non si fermano più

Come se nulla fosse cambiato. Il Cesena dopo aver stradominato il campionato e ottenuto la promozione in serie B, continua la sua marcia imponendosi anche sul campo dell’altra neo promossa Mantova in occasione del primo confronto di Supercoppa. La compagine romagnola si è aggiudicata il confronto superando i padroni di casa con il punteggio di 1-2, risultato maturato a tempo quasi scaduto. Cesena in vantaggio con un calcio di rigore realizzato dall’ex Reggina Corazza, poi il pareggio a sette dalla conclusione di Debenedetti e il gol della vittoria in pieno recupero del solito Shpendi. Domenica 12 maggio si giocherà Juve Stabia-Mantova e la settimana successiva, il 19, Cesena-Juve Stabia.