Trapani, Antonini: ‘Subito la B, arrivare secondi sarebbe una sconfitta’

Una lunga intervista quella del presidente del Trapani Valerio Antonini su trapanigranata.it riguardo ambizioni, obiettivi e nuovo stadio:

“Questa vittoria sembra quasi scritta da me. Avevo detto ai miei che avremmo vinto da imbattuti il campionato, con il record di punti e vincendolo il 7 aprile. Sembra veramente un copione di un film magnifico, reso possibile dall’unione di intenti di tutti quelli che hanno partecipato alla stesura di questo copione straordinario. Mi prendo i meriti di avere scelto gli uomini giusti al posto giusto. La vittoria di queste quattro partite finali ha dimostrato il grande senso di responsabilità, nel rispetto di tutte le partecipanti al campionato. Credo che 94 punti siano il frutto di qualcosa irripetibile. Non credevo che ciò fosse possibile, considerando che questo rappresenta il mio primo anno da presidente, in una realtà che non conoscevo. Sono particolarmente felice perché sono riuscito a dare grande entusiasmo a una città che l’aveva completamente smarrito. Qualcosa che porterò con me per tutta la vita“.

Acquisti e obiettivi

“Ci aspetterà una stagione impegnativa, perché giocheremo contro società storiche, che vogliono andare in serie B come noi. Qui però ho un allenatore che diventerà tra i più bravi di tutto il panorama nazionale e che ha grande voglia di crescere. Stiamo scegliendo giocatori importanti. Aspettiamo i regolamenti per formalizzarli. Avremo una squadra fortissima, che punterà subito a vincere con un budget importante. Non ho paura di nessuno. Saranno un po’ tutti spaventati di avere contro una squadra e un ambiente coeso come questo. Vi assicuro che giocare qua creerà un dolore in testa per chiunque. Saranno loro ad essere molto più preoccupati di noi. Arrivare secondi sarà una sconfitta. Sono sicuro che faremo un grande campionato. Punteremo dritti alla serie B“.

Iscrizione alla C

“Abbiamo già tutto fatto. Noi mercoledì siamo iscritti in serie C. Le fideiussioni sono fatte, perché i ragazzi hanno ricevuto lo stipendio come un orologio svizzero. Abbiamo pagato tutti e tutto. Abbiamo già avuto la fideiussione che serve per l’iscrizione ed abbiamo il campo in regola. Siamo iscritti in serie C in tempi record. Questo dà l’idea della nostra organizzazione. Il pubblico ufficiale ha già certificato le liberatorie dei giocatori, che servono per l’iscrizione“.

Lo stadio