Addio a Davide Squillaci, la Federazione Fuoristrada: ‘Un amico vero’

La Federazione Italiana Fuoristrada, il Consigliere Federale Nino Scoglio, il Delegato Regionale Gianni Basile, i Consiglieri Regionali e i club della Delegazione Regionale Calabria, stringono in un abbraccio la Famiglia Squillaci.

Non potremo mai dimenticare il sorriso di Davide durante le giornate trascorse insieme in giro per monti, valli e fiumi in Calabria e in Sicilia.

La fraterna compagnia che si provava con lui mangiando insieme, magari dopo essere riusciti a superare una fangaia, rimarrà per sempre nei cuori degli amici calabresi e siciliani che hanno avuto il piacere di fare fuoristrada insieme a lui.