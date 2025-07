Reggio piange Davide Squillace: il ricordo di amici, associazioni e società sportive

Un grave incidente stradale ha sconvolto la città di Reggio Calabria nella serata di ieri. A perdere la vita è stato Davide Squillace, 47 anni, carabiniere in servizio presso il reparto scorte. L’uomo, che si trovava fuori servizio al momento dell’impatto, era alla guida della sua moto quando è stato travolto da una Toyota Yaris condotta da un uomo di 35 anni. Secondo quanto emerso dagli esami tossicologici, il conducente era presumibilmente in stato di ebbrezza. È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

La notizia ha scosso profondamente la comunità reggina. Decine di messaggi di cordoglio sono apparsi sui social, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Davide sia nella vita privata che professionale.

Il messaggio del Bocale Calcio ADMO

“Il Bocale Calcio ADMO si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Davide Squillace. Un destino crudele ce l’ha portato via questa sera, lasciando attoniti e sconvolti tutti noi. A volte le parole non bastano a colmare il vuoto che tragedie come questa scavano nel cuore di una comunità intera.

Alla famiglia, agli amici e a chiunque abbia voluto bene a Davide giunga l’abbraccio più sincero della nostra società”.

“In questo momento di profondo lutto, ci uniamo al silenzio e alla preghiera, custodendo il ricordo di un ragazzo che se ne va troppo presto. Ciao Davide, che la terra ti sia lieve”.

Il messaggio del Csi Reggio Calabria

“Le parole non bastano per esprimere il nostro cordoglio per la perdita del caro Davide. Il Csi Reggio Calabria è vicina a Domenico e alla famiglia Squillace. Vi siamo accanto in questo momento doloroso”.

Il messaggio dell’Asd Pro Pellaro

“Asd Pro Pellaro piange la prematura e tragica scomparsa di Davide Squillace stringendosi al dolore della famiglia e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Riposa in pace, Davide”.

Il messaggio della Pro Loco Reggio Sud APS

“Ancora sconcertati ed addolorati dalla terribile notizia appena appresa, la Pro Loco Reggio Sud si stringe con immenso affetto al dolore della famiglia Squillace, per la tragedia che sta vivendo dopo la scomparsa del caro ragazzo, grande amico e compaesano Davide Squillace. Non ci sono parole di conforto. Una comunità intera sconvolta, piangerà la scomparsa di un caro ragazzo, che un destino crudele ha tolto alla sua famiglia, ai parenti, agli amici, ai colleghi, a tutti coloro che hanno avuto la grande fortuna di conoscere Davide. Possa riposare in pace il caro Davide! Un grande abbraccio a tutti i familiari: la cara mamma, il papà ed i cari ed adorabili Fratelli Rosalba e Domenico nostro socio, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti, giungano le nostre più sentite condoglianze. Concetta Romeo, Presidente”.

L’abbraccio di CityNow

Anche la redazione di CityNow si unisce al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi di Davide Squillace, esprimendo il proprio affetto e vicinanza in questo momento di grande tristezza.