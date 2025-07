Tragico incidente a Bocale: il ricordo commosso del Bocale Calcio ADMO per Davide Squillace

Con un messaggio diffuso attraverso i canali social ufficiali, il Bocale Calcio ADMO ha espresso profondo cordoglio per il drammatico incidente avvenuto ieri a Bocale, che è costato la vita al giovane Davide Squillace. Parole di dolore e vicinanza sono state rivolte alla famiglia e a tutta la comunità, colpita da una tragedia improvvisa e lacerante.

Il commosso messaggio del Bocale Calcio

Il Bocale Calcio ADMO si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Davide Squillace.

Un destino crudele ce l’ha portato via questa sera, lasciando attoniti e sconvolti tutti noi. A volte le parole non bastano a colmare il vuoto che tragedie come questa scavano nel cuore di una comunità intera.

Alla famiglia, agli amici e a chiunque abbia voluto bene a Davide giunga l’abbraccio più sincero della nostra società.

In questo momento di profondo lutto, ci uniamo al silenzio e alla preghiera, custodendo il ricordo di un ragazzo che se ne va troppo presto.

Ciao Davide, che la terra ti sia lieve.