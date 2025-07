Nesci (FdI/ECR): “Politica di Coesione post-2027 cruciale per i territori”

Il coordinatore del gruppo ECR in Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo, Denis Nesci, ha presentato la posizione ufficiale sulla Politica di Coesione post-2027, sottolineandone il ruolo fondamentale nel ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire un futuro sostenibile.

“Non possiamo permettere che nessuna regione o comunità venga lasciata indietro. Serve una politica forte, radicata nei territori,” ha dichiarato Nesci.

I punti chiave della posizione ECR

No al fondo unico centralizzato – e alle condizionalità ispirate al PNRR che vincolano gli interventi a rigidità amministrative e centralistiche, rischiando di rendere la Politica di Coesione burocratica, inefficace e non rispondente alle specificità dei territori.

Solidarietà territoriale – Rafforzare il legame tra UE e comunità locali, con Regioni e enti protagonisti in tutte le fasi.

Flessibilità contro burocrazia – No a regole rigide imposte dall’alto: le risorse devono rispondere ai bisogni locali.

Focus su aree rurali e giovani – Contrastare spopolamento e mancanza di opportunità con infrastrutture, lavoro e supporto all’imprenditoria giovanile.

Semplificazione amministrativa – Procedure snelle e veloci, senza sacrificare trasparenza e responsabilità.

Resilienza e ambiente – Prevenzione dei disastri naturali e gestione intelligente delle risorse naturali.

Ruolo di donne e famiglie – Promuovere equità di genere e inclusione per rafforzare le comunità, specie nelle aree periferiche.

Investimenti strategici – Sostenere occupazione, innovazione e competitività per uno sviluppo duraturo.

“Serve un’Europa che sappia ascoltare i territori, non solo le capitali. Rafforziamo la Politica di Coesione per non lasciare indietro nessuno,” ha concluso Nesci.

Lettera ufficiale alla Commissione Europea

Questa posizione è stata formalmente invitata alla Commissione Europea con una lettera firmata dal coordinatore Denis Nesci, indirizzata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al Vice Presidente Esecutivo con delega alla Coesione Raffaele Fitto e al Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio Piotr Serafin.