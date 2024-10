Reggina, Taibi: ‘Vi spiego la situazione Toscano, Donnarumma e altri obiettivi’

Sta assumendo i contorni di una telenovela quella riguardante il tecnico Mimmo Toscano? Ancora no, però un’attesa che sembrava poter durare qualche giorno, adesso è diventata veramente lunga. La Reggina ha detto di voler aspettare, non ha definito, però, ancora per quanto.

Massimo Taibi, intervistato dai colleghi di zonacalcio.net, ha ribadito quello che continua a dire ormai da diverso tempo, sull’allenatore e sugli obiettivi di mercato: “Con Toscano abbiamo un accordo di massima, ma alla base ci deve essere la condizione che si svincoli. Attendiamo senza fretta, ma ovviamente ci stiamo guardando intorno e non ci faremo trovare impreparati.

Sul mercato stiamo seguendo una linea tattica che rispecchia il modo di pensare dell’allenatore che prenderemo.

Donnarumma è un profilo che mi piace. ne ho parlato con Cerri DS del Monopoli. L’operazione non è facile e comunque in quel ruolo non è l’unico che seguiamo.

Anche sull’attaccante seguiamo più strade, cerchiamo un calciatore che in serie C possa fare la differenza”.

