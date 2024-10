Reggina, in attesa del nuovo allenatore, arrivano portiere e difensore

Questione allenatore: scivolerà via anche questa settimana? La Reggina spera di no, ma siamo a giovedi e non ci sono ancora novità sostanziali. Tra Toscano e la Feralpisalò la situazione non è mutata, da capire se in questo fine settimana ci potranno essere delle accelerazioni.

Nel frattempo Taibi, come detto qualche giorno addietro, ha necessità di portare avanti dialoghi e trattative, altrimenti il rischio serio potrebbe essere quello di perdere gli obiettivi prefissati. Vi abbiamo raccontato dell’estremo difensore Nordi, c’è accordo totale con il calciatore ed il suo procuratore, l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

E da quanto si apprende, invece, dal sito alfredopedulla.com, dovrebbe essere in dirittura d’arrivo anche la chiusura per il difensore del Cuneo Andrea Cristini, classe 1994.

