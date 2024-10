Il giorno di Gigi Buffon a Reggio Calabria. Ci siamo

Manca un solo giorno… al grande giorno. Sabato 11 maggio all’Hotel Resort Alfafiumara si celebrerà la sesta edizione del “Premio O. Granillo“, ideato dal giornalista Maurizio Insardà.

Tanti i volti conosciuti e i grandi personaggi giunti in riva allo stretto negli anni, ma questa volta siamo di fronte ad un campione assoluto del calcio mondiale, riconosciuto da tutto il globo come uno dei portieri che ha fatto la storia del calcio. Gigi Buffon a Reggio Calabria ci è già stato ma da calciatore, indossando le maglie della Juventus e gli ultimi anni del Parma, oggi arriva come capo delegazione della nazionale italiana.

Insieme a lui ci sarà come sempre il famosissimo giornalista Italo Cucci e la conduttrice Marica Giannini. L’appuntamento è fissato alle ore 11,30. e’ facile immaginare che ci saranno tanti tifosi che vorranno salutare l’ex campione del mondo.