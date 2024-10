Reggina, ufficiale la proposta di Bandecchi per il marchio: il documento

Ieri l anticipazione del consigliere Massimo Ripepi, oggi l annuncio ufficiale di Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni ha comunicato con tanto di documento allegato di avere sottoscritto la proposta per l acquisizione del marchio della Reggina alla curatela fallimentare. “Ogni promessa è debito” ha dichiarato l ex presidente della Ternana. È lui il primo soggetto certo

Ho formulato l’offerta per il marchio della Reggina Calcio, così come avevo promesso. Un’offerta c’è, per quanto mi riguarda lo comprerei a nome di Stefano Bandecchi e poi lo regalerò al Comune, che dovrà darlo a chi ha in mano oggi la squadra