Il dj reggino Cruvan lancia una versione disco di ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci

È uscito il nuovo pezzo del dj reggino Cruvan, un’accattivante cover in versione disco del celebre brano Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, disponibile ora su YouTube. Con la partecipazione del cantante KikkoP, anch’egli reggino, il brano si presenta come uno dei più coinvolgenti del panorama EDM attuale.

Una cover travolgente firmata Cruvan e KikkoP

Cruvan prende ispirazione dalla famosissima Rossetto e Caffè e ne realizza una versione elettronica ballabile, mantenendo intatta la componente melodica e cantabile del pezzo originale. Il risultato è una reinterpretazione fresca e dinamica, pensata per far ballare ma anche per emozionare.

Con questo brano l’artista reggino conferma il suo talento nel saper rinnovare grandi successi, senza tradirne l’anima, ma portandoli in una nuova dimensione musicale.

Il progetto ABCI Project in memoria di AB

Questa nuova uscita rientra all’interno dell’ABCI Project, ideato da Cruvan dopo la scomparsa prematura del suo caro amico fraterno Antonio Bellantoni, conosciuto come AB.

“Avevamo progettato di creare una nostra etichetta indipendente per produrre musica nostra e di altri artisti emergenti.

L’intento è rimasto lo stesso: produrre musica originale e sostenere nuovi talenti, mantenendo vivo il ricordo di un’amicizia e di un sogno condiviso”, le parole di Cruvan.

Ogni anno il dj reggino si distingue per la pubblicazione di nuovi brani sempre all’avanguardia, confermandosi una figura attiva e riconosciuta nella scena EDM locale e nazionale. La sua passione per la musica continua a crescere, alimentata da progetti sinceri e da una visione musicale ben definita.