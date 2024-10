Calcio, Schira: ‘In serie C società in vendita e due in difficoltà’

Torna puntuale come ogni anno la questione riguardante le difficoltà delle società soprattutto in serie C. Ormai è un appuntamento fisso quello di fine stagione con squadre che fanno grande fatica a rimanere nel professionismo, accompagnate dalla solita e infinita storia di una riforma dei campionati sempre annunciata e mai messa in pratica. E nel consueto editoriale su tuttoC, il giornalista Nicolò Schira elenca le società che hanno già manifestato il desiderio di cedere e parla di altri due club in difficoltà: “Ci sono tanti club in vendita: oltre al Foggia cercano acquirenti pure Lecco e Turris. E non finisce qui: ce ne sono altri due in cui l’aria che tira sembra poco salutare…“.