Serie B: Como in A. Tutti i verdetti tra play out e retrocessioni. I risultati

Finale entusiasmante come spesso accade in cadetteria. Tutino nella storia del Cosenza

C’era ancora qualche verdetto da emettere e l’ultima giornata del campionato regolare ha definito la classifica conclusiva della cadetteria. Soffre il Como contro il Cosenza, passa in svantaggio poi pareggia su rigore e va in serie A. Vittoria netta della Sampdoria sul campo del Catanzaro, mentre all’Ascoli non basta la vittoria e retrocede in serie C.

L’immenso Di Cesare segna ancora per il Bari, i tre punti però non sono sufficienti per evitare i play out da disputare contro la Ternana di Breda. Si salva lo Spezia che ribalta il Venezia, lagunari che hanno sognato la serie A per lunghi tratti della giornata. Intanto Tutino entra nella storia del club cosentino essendo il giocatore che in serie B ha segnato più reti di tutti. Con 20 gol ha superato Negri.

I risultati della giornata

Como-Cosenza 1-1

Spezia-Venezia 2-1

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Sudtirol-Palermo 0-1

Bari-Brescia 2-0

Ascoli-Pisa 2-1

Feralpisalò-Ternana 0-1

Reggiana-Parma 1-1

Cremonese-Cittadella 3-0

Lecco-Modena 2-3

La classifica

Parma 76 (promosso in serie A)

Como 73 (promosso in serie A)

Venezia 70

Cremonese 67

Catanzaro 60

Palermo 56

Sampdoria 55 (-2)

Brescia 51

Cosenza 47

Modena 47

Reggiana 47

Sudtirol 47

Cittadella 46

Pisa 46

Spezia 44

Ternana 43 (play out)

Bari 41 (play out)

Ascoli 41 (retrocede in C)

Feralpisalò 33 (retrocede in C)

Lecco 26 (retrocede in C)