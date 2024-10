Reggina e Bari: stesse ambizioni, stessi obiettivi sul mercato. Ma almeno su uno Taibi…

Indicate come società protagoniste del mercato estivo, hanno iniziato a darsi battaglia su alcuni calciatori

Insieme al Monza, gli esperti di calciomercato hanno dichiarato che saranno le protagoniste assolute dell’attuale sessione estiva, per disponibilità economiche ed ambizioni.

Reggina e Bari si ritroveranno, salvo cambiamenti, nello stesso girone del prossimo campionato di serie C e con loro tante società blasonate e squadre pronte ad attrezzarsi per il salto di categoria.

Reggina e Bari unite non solo da un solidissimo gemellaggio tra le due tifoserie, ma anche da questo inizio di calciomercato in cui si sta andando verso gli stessi obiettivi per alcuni giocatori. Sicuramente l’esterno sinistro Daniele Donnarumma giocatore contrattizzato con il Monopoli fino al 2020, il polacco Kupisz per il quale i galletti sarebbero già pronti a chiudere ed Alessandro Rosina, attualmente in forza alla Salernitana ma disposto a scendere di categoria se convinto dalla forza societaria e dal progetto.

Su uno dei tre Taibi spera di spuntarla ed è Donnarumma al quale, attraverso il Monopoli ed il suo agente, ha già fatto sapere del fortissimo interesse.

