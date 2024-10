Reggina: dieci acquisti, almeno sei titolari. L’attuale organico

Una base da irrobustire e rinforzare. A conti fatti almeno sei dovrebbero essere i giocatori, tra i dieci rinforzi, da collocare nell’undici titolare, quindi scelte che non potranno essere sbagliate nei vari ruoli. Portiere, e la questione dovrebbe essere chiusa con l’arrivo di Nordi, poi almeno due difensori centrali, la coppia di esterni, un elemento in più in mezzo al campo, numero che potrebbe variare in caso di uscite ed il famoso attaccante da doppia cifra.

Dei giocatori sotto contratto fuori dai programmi tecnici dovrebbero essere Conson, Ciavattini, Redolfi e Petermann.

Oggi la rosa è così composta, di seguito i giocatori che non ci sono più e quelli sotto contratto:

Andranno via per scadenza di prestito l’estremo difensore Confente ed insieme a lui anche Vidowsek, Pogliano, Seminara, Solini, Franchini., Tulissi, Tassi, Martiniello e Procopio.

Chiudono la loro esperienza in amaranto per scadenza di contratto i vari Licastro, Maritato e Sandomenico.

Sotto contratto invece Conson, Redolfi, Marino, Salandria, Ungaro, Strambelli, De Falco, Bellomo, Ciavattini, Doumbia, Baclet, Farroni, Gasparetto, Zibert, Kirwan, Petermann e Mastrippolito gli ultimi due rientro prestito.

