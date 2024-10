Reggina, il dettaglio dell’organico per ruoli. Taibi avrà un gran da fare

Questo è l’organico che il nuovo tecnico avrà a disposizione in questo momento. Diciassette giocatori sotto contratto più Martiniello per il quale la Reggina potrà eventualmente esercitare il diritto di riscatto sul prestito. Di questi sotto in elenco, almeno cinque non dovrebbero più far parte della nuova stagione come Conson, Redolfi, Petermann, Mastrippolito e Ciavattini, la logica conseguenza prevederebbe un massiccio intervento sulle operazioni in entrata. Il dettaglio:

Portiere: Farroni

Difensori: Ciavattini, Conson, Gasparetto, Mastrippolito, Redolfi, Kirwan

Centrocampisti: Bellomo, De Falco, Marino, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Baclet, Doumbia, Strambelli, Ungaro

Martiniello (la Reggina potrà esercitare il diritto di riscatto dopo il prestito)

