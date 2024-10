Reggina, novità su Armeno. Le ultime in vista del derby

Continua la preparazione del derby per la Reggina allenata da Agenore Maurizi. Il tecnico ex Lupa Roma, infatti, sta facendo duramente lavorare i suoi ragazzi, conscio dell’importanza rivestita dalla sfida di lunedì sera per la tifoseria e tutto l’ambiente reggino.

Il trainer del club di Via Petrara dovrebbe avere nuovamente a disposizione Gennaro Armeno, tornato ieri ad allenarsi con la squadra dopo lo stop forzato di giovedì a causa di un forte stato influenzale. L’esterno arrivato in gennaio dal Novara, dunque, dovrebbe prender parte alla trasferta silana, conservando ampie possibilità di partire dal primo minuto.

Oggi e domani, poi, la Reggina si allenerà a porte chiuse, per alzare ulteriormente il livello della concentrazione: contro il Cosenza non si può proprio sbagliare. E Maurizi lo sa bene.