Reggina-Paganese, cambio di orario e si spera anche di campo

Nel campionato in cui succede di tutto, si rinviano le gare, si modificano le date, arriva un cambio di orario per quello che riguarda l’incontro tra la Reggina e la Paganese. A comunicarlo è la Lega dopo l’accordo tra le due società e quindi in campo alle 14,30.

Adesso c’è da capire quale sarà lo stadio dove si disputerà l’incontro. Per il momento alla Lega è stato indicato il Luigi Razza di Vibo, ma con il trascorrere dei giorni, pur senza dichiarazioni ufficiali, sembrano aumentare le possibilità di poter finalmente tornare al Granillo.

Visto quanto accaduto fino ad oggi, meglio essere comunque prudenti.