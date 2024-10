Reggina-Parma: la probabile formazione amaranto. In campo l’undici migliore

Una batosta da dimenticare in fretta, una rabbia da sprigionare tutta in campo per tornare a fare punti e riprendere un cammino troppo spesso interrotto in questo girone di ritorno. Ha manifestato e trasmesso molta carica mister Inzaghi nel corso della conferenza stampa pre gara, adesso vedremo come risponderà la squadra all’interno del rettangolo di gioco. Recuperati tutti gli effettivi, tranne Ricci e Bouah, il tecnico sembra intenzionato a schierare l’undici migliore, quello che al momento sembra fornire le maggiori garanzie.

Leggi anche

La probabile formazione

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo (Terranova), Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Strelec (Gori), Menez. All. Inzaghi