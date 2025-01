Reggina: mese di gennaio intenso con cinque partite. Decisive le prime tre. La grafica

Dopo la pausa natalizia si torna in campo. La Reggina ha ripreso ad allenarsi dallo scorso 29 dicembre per preparare al meglio la sfida contro la Nuova Igea, la prima del 2025, ma anche la prima di un gennaio intenso e pieno di impegni. Sono soprattutto le tre gare che si giocheranno in dieci giorni che potranno dire molto sul futuro degli amaranto. Mister Trocini dovrebbe avere tutti a disposizione.

Il programma delle gare di gennaio

05 – Reggina – Igea Virtus

12 – Scafatese – Reggina

15 – Favara – Reggina (mercoledi)

19 – Reggina – Città Sant’Agata

26 – Ragusa – Reggina