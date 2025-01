Calciomercato Reggina: non ancora risolta la questione Ba

Mentre si attendono notizie e novità riguardo almeno due movimenti in entrata che dovrebbero portare a disposizione di mister Trocini un difensore e un attaccante, rimane non ancora risolta la posizione del centrocampista Ba. Da tempo si parla di un suo certo trasferimento al Siracusa ma, a differenza di quanto accaduto con Bonacchi, la società per il momento non ha lasciato libero il calciatore che rimane contrattizzato con gli amaranto, anche se a breve dovrebbe la risoluzione.

Va aggiunto pure che lo stesso in questi giorni non si è mai visto al centro sportivo S. Agata dove la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro la Nuova Igea.