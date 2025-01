Calciomercato Reggina: arriva la risoluzione con Ba. Il comunicato ufficiale

Qualche ora addietro scrivevamo di una questione non ancora risolta tra la Reggina e Ba seppur con un destino già segnato tra le parti con il calciatore pronto ad abbracciare una nuova avventura al Siracusa. Adesso arriva il comunicato ufficiale dellla società: “AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Racine Ba“.