Reggina: la giornata della pec, ma ci sono passaggi ancora da effettuare

Se fino ad oggi la trattativa si è sviluppata nella massima riservatezza, ancora maggiore è il silenzio in questi giorni che tutti si spera possano concludersi con un lieto fine.

Era la giornata della famosa pec da inviare al Tribunale di Roma, cosa che sarebbe avvenuta. Il condizionale è d'obbligo in questi casi, ma solo per eccesso di prudenza.

Cantare vittoria è prematuro, la cautela è l'aspetto che in questo momento deve prevalere insieme alla pazienza e l'equilibrio. Perchè se l'invio della pec certifica l'interesse da parte del potenziale acquirente, allo stesso tempo i passaggi per arrivare a salvare il patrimonio Reggina sono ancora diversi. Intanto si dovrà attendere l'accettazione da parte dello stesso Tribunale che si spera non solo che arrivi ma anche in tempi brevi. Il passaggio successivo sarà quello davanti ad un notaio per la formalizzazione della cessione societaria. Pronta anche la fidejussione, da presentare nel momento in cui si prenderà possesso del club. Nel frattempo, e su questo si hanno certezze assolute, dalla sede del centro sportivo S. Agata, tutto l'incartamento è pronto ed attende solo di essere integrato con i versamenti necessari compreso il saldo delle pendenze, per poi essere consegnato.

Tutto questo lo si dovrà fare entro il 22 di giugno, data ultima per l'iscrizione al prossimo campionato. Sarà della Covisoc il parere ultimo, così come accade da sempre.