Reggina, Pergolizzi: ‘Forse è il momento di cambiare. Nessuna pressione’. Poi sul futuro

L’analisi del tecnico Pergolizzi al termine della gara on l’Acireale. Il primo passaggio sul suo futuro: “Ho assolutamente la fiducia della società e quella dei calciatori e credo che oggi si sia visto. Forse sono loro che hanno bisogno del mio conforto e non il contrario. Li vedo come si allenano, c’è sempre massimo impegno. Le gare con Scafatese e Siracusa sono gare a parte e che abbiamo perso, se non fosse stato così non ci saremmo trovati a questa distanza. Ma io non posso pensare a questo, il mio obiettivo è quello di creare qualcosa di importante e duraturo. All’inizio non lo ero, ma per le ultime tre partite sono contento delle prestazioni.

I tre attaccanti? Ci sto pensando molto, ma devo dare equilibrio alla squadra. Quello che serve è fare di più e migliorare nell’uno contro uno, questo nel calcio fa la differenza e quella di giocare con il tridente può essere la giusta soluzione. Siccome si stava andando bene con il 3-5-2 volevo dare continuità, forse può essere arrivato il momento di cambiare.

Non sento la pressione, io preferisco giocare in un ambiente dove c’è tradizione, blasone, calore. Conosco quali siano i pro e i contro e tutto dipende dai risultati. Non credo di essere presuntuoso, ma semplicemente quello che sono e convinto del mio lavoro. Guardo in faccio e negli occhi tutti, mai alle spalle. Chiariamo: Barillà e Giuliodori erano infortunati. Noi dobbiamo stare attaccati li davanti per poi fare quello che sappiamo. Io ci sono, i giocatori ci sono, la società c’è. Tutti volevamo fare sei vittorie consecutive, proveremo ad aprire un ciclo vincente”.