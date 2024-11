Reggina: via Pergolizzi, torna Trocini

La decisione arriva a metà settimana, strana come tempistica soprattutto a pochi giorni dalla partitissima che la Reggina giocherà domenica a Vibo definita da dentro o fuori. Pergolizzi dopo il pareggio con il Sambiase non è più rientrato a Reggio e non ha diretto le prime due sedute di allenamento. In attesa di capirne il perchè, (pare per motivi personali seri) la società ha deciso comunque di cambiare, contattando Bruno Trocini, con il quale probabilmente sono state sanate le frizioni della passata stagione. Il patron Ballarino incontrerà il tecnico nella tarda mattinata. Se si trova l’accordo, questo è molto probabile, oggi pomeriggio dirigerà l’allenamento.

