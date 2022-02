Reggina, Amione: "Finalmente gioco. Reggio Calabria mi piace troppo"

Assieme a Turati, è stato il migliore in campo. Bruno Amione da oggetto misterioso nella prima parte di campionato è diventato un punto di forza della Reggina. Nella gara vinta dagli amaranto con il Pisa, il giovane difensore argentino ha offerto una prova superlativa. In conferenza stampa, Amione ha ringraziato Stellone per la fiducia e mandato un messaggio d'amore a tutta la città.

"Voglio ringraziare Stellone per la fiducia, con gli altri due allenatori non ero stato impiegato. Mi sono sempre allenato al 100%, volevo soltanto giocare e adesso finalmente sta accadendo. Mi piace giocare sia con la difesa a 3 che a 4, non ho problemi. Sapevamo che il Pisa era una squadra difficile da battere, la abbiamo affrontata giocando al 100% e siamo riusciti a vincere. A Reggio Calabria mi trovo bene, appena arrivato mi sono subito integrato. La città piace tanto anche alla mia famiglia".