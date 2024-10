Reggina, poker di club di B su Marino: cessione in vista. Gianola, incontro nei prossimi giorni

di Matteo Occhiuto – Vere e proprie sliding doors. La Reggina si sta dimostrando sempre più attiva sul mercato in quest’inizio d’estate. Gli obiettivi, noti, sono quelli di costruire una squadra adatta all’idea calcistica di Roberto Cevoli e, perchè no, provare a monetizzare da alcune cessioni, nonostante il numero dei giocatori di proprietà non sia elevatissimo. Fra questi, però, Roberto Marino ha richiamato parecchie attenzioni, soprattutto da club di Serie B.

In cadetteria, il centrocampista classe ’98 è posto sotto attenta osservazione da ben quattro club, fra cui Ascoli e Perugia. La società amaranto, che ha rinnovato il contratto del ragazzo qualche settimana fa, non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore in estate. Si va defilando, infatti, una situazione analoga a quella che ha visto Bianchimano accasarsi al club umbro qualche mese fa: la cessione, dunque, avverrebbe solamente a gennaio, con Marino che finirebbe la stagione in riva allo Stretto in prestito. Garantendo una corposa plusvalenza per le casse di via Petrara, che parte da una richiesta simile a quella formulata per l’ariete ex Milan.

Capitolo Gianola: il difensore della Sicula Leonzio potrebbe realmente tornare a Reggio Calabria. I primi contatti ci sono stati e, nei prossimi giorni, Taibi incontrerà l’agente del ragazzo. Il quale ha confermato di vedere di buon occhio l’eventuale ritorno al Sant’Agata. Seguiranno aggiornamenti.

Follow @teoocchiuto