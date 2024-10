Reggina, potevi chiudere il cerchio con un altro ex. Non tutti sanno che…

Le eccezioni ci sono sempre, ma la Reggina che sta nascendo inizia a raccogliere i primi consensi. E’ parecchio apprezzato il faticoso lavoro che sta portando avanti Massimo Taibi, c’è da ricostruire un intero organico e l’operazione non è di quelle semplici.

La squadra che verrà messa a disposizione di Cevoli prende forma con il trascorrere dei giorni, il confronto tra la direzione e la conduzione tecnica è continuo e su ogni obiettivo se ne discute prima di iniziare una trattativa.

Nell’ultima intervista rilasciata dall’ex allenatore del Renate, si è parlato di staff che lo affiancherà nella sua prossima avventura in amaranto ed il diretto interessato ha parlato per il momento solo della figura del match analyst individuata nel reggino Carmelo Merenda, per il resto con ogni probabilità saranno uomini di sua fiducia ad affiancarlo in questo percorso e che insieme a lui verranno presentati martedi 19 giugno.

Fermo restando che le scelte probabilmente sono state già fatte, al fianco di uno stopper, oggi allenatore, che con la maglia della Reggina ha conquistato la promozione in serie B a metà degli anni novanta, sarebbe stato interessante vederne un altro che sempre da difensore centrale ha guadagnato agli inizi degli anni 2000 la promozione in A con la Reggina.

Ivan Franceschini è fermo da una stagione, ma indubbie sono le sue conoscenze e qualità. Tecnico attento e preparato, professionista serio ed esemplare, poteva rappresentare l’elemento utile da affiancare a Roberto Cevoli per la conduzione tecnica, ma è evidente che la società si sia orientata su altro.

Società che, nonostante il saluto a Franceschini all’inizio della passata stagione, ne ha sempre apprezzato la serietà professionale e riconosciuto le competenze e forse in pochi sanno che, nel corso del campionato conclusosi un mese addietro, alla vigilia del delicatissimo match contro la Casertana, con gli amaranto ad altissimo rischio play out, pare sia stato messo in preallarme per l’eventuale sostituzione di Maurizi. La Reggina riuscì a superare i campani dando una svolta alla propria stagione e, ovviamente, con Franceschini i discorsi si stopparono.