Reggina: il Dg Praticò sul S. Agata, i progetti, le prospettive

Lungo intervento del DG della Reggina Giuseppe Praticò a “Diretta Studio” su Radio Gamma No Stop. Di seguito il passaggio sul Centro Sportivo Sant’Agata:

“Siamo in attesa della pubblicazione del bando. Lo abbiamo sempre detto che il Sant’Agata è un fiore all’occhiello dell’impiantistica reggina, ma oggi ha bisogno di interventi importanti e insieme al nostro partner, potremmo farcene carico nel caso in cui ci venga assegnato. E’ chiaro che averlo in concessione per un pò di anni ci permetterebbe di rimetterlo a posto“.

Campi e settore giovanile

“Nel progetto è previsto il rifacimento dei campi oltre al totale intervento sulla struttura della biglietteria. Si è lavorato molto sul settore giovanile, creando quattro squadre tra Esordienti e Pulcini e a breve daremo il via libera alla Scuola Calcio femminile, con almeno 50 ragazze tesserate. Per quello che riguarda i campi, in questo momento stiamo avendo il sostegno di Fortunato Martino presso la struttura di Parco Longhi Bovetto. Abbiamo chiesto alla Città Metropolitana di effettuare dei lavori straordinari per il campo 1, così da poterlo sfruttare“.