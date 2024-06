Peppe Praticò: 'Questa società merita fiducia e dal 15 luglio ci chiameremo Reggina'

Stagione da programmare dopo l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina. La LFA Reggio Calabria si prepara per organizzare quello che sarà il prossimo campionato. Il resoconto del Club Manager Giuseppe Praticò nel suo intervento a Radio Touring : “Intanto la Reggina è tornata e questa è la cosa più importante, anche se per tutti noi c’è sempre stata, pur ripartendo dalla serie D. E’ stata una stagione di transizione, partendo in ritardo siamo riusciti a costruire la squadra e un buon settore giovanile, quest’ultimo conclusosi anche con vittorie importanti. I valori quali sono? Il senso di appartenenza certamente e questo lo riscontro anche tra i calciatori più giovani.

La nostra terra è stata violentata dal punto di vista calcistico, perchè lottare per andare in serie A e ritrovarsi in D è stato drammatico, bisogna mettersi nei panni dei tifosi che hanno vissuto un incubo, anche per questo la nuova proprietà ha fatto più fatica a uscire dalle sabbie mobili. La diffidenza ci sta, ma se troviamo una società come quella attuale che è riuscita a trovare la forza di portare avanti questo progetto, ritengo meriti un minimo di fiducia. Oggi si è aperto un nuovo odio, quello dei social che è terribile. A volte fa più male una parola, un insulto che un pugno in faccia. Siamo stati bravi a tenere la barra dritta nonostante tutto.

Abbiamo vinto con il settore giovanile, siamo arrivati a un passo dalla vittoria dei play off, siamo stati gli unici a presentarci alla manifestazione di interesse per il S. Agata e ultima in ordine di tempo l’acquisizione del marchio Reggina. Tante cose per motivi burocratici non è stato possibile farle, per esempio l’attesa dei tempi come quella per la denominazione. Dal 15 luglio la LFA Reggio Calabria si chiamerà Reggina.