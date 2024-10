Reggina: Provazza non sta giocando ma Pergolizzi lo blinda

Una seconda parte di stagione ad alti livelli quella dell’attaccante Alessandro Provazza lo scorso anno con la maglia della Reggina. Gol e prestazioni di qualità in partite che insieme a Renelus è apparso devastante e imprendibile, tanto da far sbilanciare la società con largo anticipo sulla sua conferma per il campionato successivo, quello attuale.

E in tutto il precampionato mister Pergolizzi nel suo 3-5-2 lo ha utilizzato come seconda punta, avendo anche delle risposte interessanti. Nonostante questo l’esterno reggino in questa prima parte di stagione non ha trovato spazio, finendo addirittura in tribuna in occasione dell’ultima partita con la Scafatese.

Il tecnico sollecitato sull’argomento ha dichiarato: “Provazza è un ragazzo splendido, reggino, che ci può dare qualcosa, crediamo in lui e credo che rimarrà qui per tanto tempo. Anche la società crede in lui“.