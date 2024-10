Reggina, il resoconto da San Gregorio Magno: prima doppia seduta della stagione

di Matteo Occhiuto – Due sedute, una nella mattinata, una nel pomeriggio. È cominciata così l’avventura della Reggina targata Roberto Cevoli. Il tecnico romagnolo ha, sin da subito, iniziato ad imprimere il proprio credo nei giocatori. Non è stato disdegnato, infatti, un ampio lavoro tecnico-tattico, nonostante si trattasse del primo giorno di lavoro, corroborato dallo svolgimento di due partitelle – una per seduta – fra i giocatori a disposizione dell’ex Renate.

Tanto lavoro, dunque, per i 28 ragazzi agli ordini di Cevoli. Che, oltre all’aspetto puramente fisico, come da manuale, ha mostrato subito l’importanza rivestita per lui dal possesso palla.

Al termine dell’allenamento pomeridiano ha parlato brevemente anche Ciccio Salandria, ai microfoni del canale YouTube del club dello Stretto: “L’ultima volta in campo con questi colori fu al San Filippo con il Messina. Non lo dimenticherò mai, fu una sensazione unica far gioire centinaia di tifosi reggini presenti”.

