Reggina, dopo Salandria, nel mirino un altro protagonista del passato

Si muove sulla mediana il DS Massimo Taibi. Ha ottenuto la disponibilità di Osuji (da capire se può arrivare comunque insieme a Salandria), ha di fatto chiuso il discorso per il ritorno in amaranto proprio di Salandria, mentre nel frattempo la società aveva già provveduto al rinnovo di contratto per il giovane Marino.

Un centrocampo di livello quello che sta venendo fuori, composto da giovani esperti, così come lo stesso Taibi desiderava insieme a quello spirito che chiunque dovrà avere, una volta indossata la maglia amaranto.

La Reggina che sta nascendo prende molto dalla Reggina che è stata, sul piano dirigenziale, tecnico ed anche per quello che riguarda, appunto, qualche rinforzo. E di quella squadra che nel disastroso 2015 riuscì a compiere una impresa per come si erano messe le cose, giungendo al play out con il Messina, poi vinto, potrebbe arrivare un altro protagonista.

Dopo Salandria le attenzioni sono rivolte ancora ad un centrocampista. Si tratta di Urban Zibert, classe 92, arrivato alla Reggina proprio in quella stagione, dieci presenze e l’assist vincente per la rete di Balistreri al S. Filippo di Messina.

Oltre alle buone capacità tecniche, Zibert è diventato negli anni un esperto della categoria ed in particolare del girone C, avendoci giocato con le maglie dell’Akragas, Juve Stabia, parentesi Bassano, poi Monopoli e ancora Akragas.