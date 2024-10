Pari senza reti tra Reggina e Salernitana. Nicolas para un rigore. Gli amaranto recriminano

Finisce a reti inviolate il match tra Reggina e Salernitana, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B. Ma alla Reggina, che con Nicolas è riuscita a neutralizzare il penalty calciato da Djuric, manca un rigore per una clamorosa trattenuta in area ai danni di Montalto non vista dall’arbitro.

Un Oreste Granillo desolatamente vuoto a causa delle norme restrittive dettate dalla pandemia non può offrire il consueto spettacolo delle due tifoserie legate da un gemellaggio storico. Primo tempo equilibrato con la Reggina che parte bene, arrivando alla conclusione almeno tre volte in dieci minuti. In evidenza Edera ma anche Menez che prova anche qualche colpo ad effetto senza grande fortuna. Col passare dei minuti la Salernitana ha guadagnato metri senza però mettere in difficoltà la retroguardia amaranto.

Secondo tempo equilibrato con l’unica emozione offerta dal rigore accordato alla Salernitana, come detto parato dall’estremo difensore amaranto.

Le formazioni

Settimana complicata per gli amaranto tra squalifiche e infortuni. Mister Baroni deve mettere in atto una piccola rivoluzione, riportando Loiacono a destra tra i quattro di difesa, con Stavropoulos che si piazza al centro e Liotti che torna titolare della fascia sinistra orfano dello squalificato Di Chiara. A presidiare il centrocampo insieme a Bianchi anche il neo acquisto Crimi che prende il posto di Crisetig (squalificato). In avanti, con Folorunsho confermato trequartista, ci sono Menez a sinistra ed il nuovo arrivato Edera a destra, a supporto della “nuova” punta Montalto.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis. Allenatore: Baroni.

Salernitana (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sanasi, Schiavone, Tutino, Aya, Anderson, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Enrico Caliari di Legnago e Alessandro Cipressa di Lecce). IV ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.

Primo Tempo

Al 3° minuto bella discesa di Edera che serve Menez sulla sinistra. Il francese si accentra provando un dribblig tra tre difensori che termina con un tiro in precario equilibrio con la palla che esce di poco a lato.

Al 9° ci prova dal vertice sinistro dell’area Folorunsho che raccoglie il suggerimento di Menez e tira con il pallone che finisce tra le braccia del portiere avversario.

Al 10° sul lancio spiovente proveniente da sinistra il neo acquisto Edera, a due passi dalla porta, non ci crede fino in fondo e spedisce in curva.

Al 13° Montalto, palla al piede, si accentra e tenta il tiro da fuori area. Il pallone finisce a lato.

Al 16° si ferma Cicerelli per la Salernitana. Castori deve procedere al primo cambio, mandando in campo Durmisi.

Dopo i primi dieci minuti di marca amaranto il match si è incanalato sui binari dell’equilibrio. Le due squadre hanno lottato senza però rendersi pericolose

Al 39° lancio filtrante di Menez per Edera che la mette al centro e trova la deviazione di un difensore. Palla in angolo. Sul calcio dalla ,lunetta è Djuric a rischiare di beffare il proprio portiere che però si fa trovare pronto.

La Reggina ci prova ancora un minuto più tardi con un cross di Edera che pesca Loiacono da solo in area. Il colpo di testa debole e centrale non sorprende Belec che respinge.

Al 43° cartellino giallo per Montalto per fallo su Coulibaly.

Al 46° giallo per Gondo, sanzionato dall’arbitro per un fallo su Cionek.

Dopo 3 minuti di recupero Abisso manda tutti negli spogliatoi.

Secondo tempo

Al 47° nuovo cartellino giallo per la Salernitana per un brutto fallo di Di Tacchio.

Al 48° ci prova Folorunsho che supera gli avversari di slancio ma arriva al tiro scoordinato

Al 50° è rigore per la Salernitana. Una bella palla filtrante per Gondo che trova l’uscita scomposta di Nicolas che commette fallo sull’attaccante campano. Giallo per il portiere amaranto. Sul dischetto Djuric che si fa ipnotizzare da Nicolas che va a cacciare la palla dall’angolo basso alla sua destra. Il risultato rimane in parità.

Al 52° girata al volo di Folorunsho che però finisce abbondantemente a lato.

Al 53° Reggina ancora pericolosa sull’asse Edera-Menez. La difesa campana mette in angolo.

Al 54° giallo per Coulibaly per un pestone su un avversario.

Al 58° si fa vedere la Salernitana con un cross che trova l’appoggio al centro di Couliubaly per il tiro fuori misura di Bogdan.

Al 62° la Reggina invoca il calcio di rigore per una evidente trattenuta in area su Montalto intento a raggiungere una palla tesa messa al centro dell’area da Folorunsho.

Al 65° triplo cambio per la Salernitana, escono Coulibaly, Di Tacchio e Gondo entrano Schiavone, Tutino e Kiyine.

Al 67° è il nuovo entrato Tutino a liberarsi sulla sinistra e provare la battuta, con la palla che finisce alta sulla traversa.

Al 70° è Bianchi a calciare forte da fuori area con Belec che respinge.

Al 77° al termine di un’azione prolungata in area della Salernitana, Montalto colpisce di testa su cross di Edera. Belec si tuffa e blocca la palla.

All’81° esce Menez per fare posto a Bellomo. Esce anche Edera per Micovschi.

All’86° ammonizione per Loiacono per fallo “tattico” sulla ripartenza di Tutino.

All’89° entra El Tanque Denis per Montalto.

Al 91° fa il suo ingresso in campo Dalle Mura per sostituire Liotti.

Al 92° ammonito Bogdan per fallo su Denis.

Al 93° c’è ancora il tempo per una girata di Tutino che trova la pronta risposta di Nicolas