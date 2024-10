Reggina, Sandomenico: “Gol per i tifosi. Con Cevoli nessun problema”

Magistrale la punizione di Sandomenico, valsa un pareggio importante alla Reggina sul campo del Potenza. Le parole dell’ex Juve Stabia: “Sono felicissimo per il gol, arrivato in un momento complicato. Siamo stati bravi a non disunirci, contro una squadra forte. E’ servito spirito di sacrificio per pareggiare un uomo in meno, così sono arrivati quattro punti in due partite che fanno morale. La sostituzione dopo il gol? Mister Cevoli fa le sue scelte, essere arrabbiati ci sta perchè chiunque vuole giocare sempre. Il tecnico mi ha spiegato che serviva un centrocampista in più negli ultimi minuti, nessun problema. Io provo a fare sempre il mio dovere, il gol è nel mio dna, io dò sempre tutto per aiutare la squadra. L’espulsione di Navas secondo me non c’era, ora guardiamo ai prossimi impegni. Il gol è per i tifosi e la mia famiglia”.