Reggina: dopo la sconfitta ed i fischi, il messaggio social di Inzaghi ai tifosi

Al Granillo arriva la quarta sconfitta rispetto alle ultime quattro partite giocate in questo 2023. Un girone di ritorno che ha consegnato più amarezze che gioie alla squadra amaranto, dopo un percorso straordinario all’andata. La grande delusione per il passo falso con il Pisa, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi soprattutto della Curva Sud che hanno fischiato la squadra, recatasi sotto il settore insieme al tecnico. Mister Inzaghi, che ha parlato di poco equilibrio in sala stampa, ha scritto un messaggio alla tifoseria sulla propria pagina facebook: “In un periodo in cui non sta girando bene ho l’obbligo di ricordare a tutti chi siamo, da dove veniamo e soprattutto che siamo 3º in classifica. Stiamo uniti ora“.

