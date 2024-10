Reggina in serie B: è qui la festa! Appuntamento per questa sera

Dopo i festeggiamenti spontanei dello scorso lunedi, il tifo organizzato ha dato appuntamento per questa sera all’Arena dello Stretto alle ore 22, per festeggiare tutti insieme la promozione della Reggina in serie B. Il pubblico ed in modo particolare la Curva Sud sono stati determinanti nell’arco di questa stagione per presenza, incitamento, calore e ad ogni intervista sono gli stessi protagonisti, tecnico e calciatori, a ribadire il valore e l’importanza della tifoseria nel raggiungimento qualsiasi obiettivo.

Festeggiamenti e rispetto delle regole anti covid con le indicazioni che i “Diffidati Liberi” hanno esposto attraverso un volantino pubblicato sulla loro pagina facebook: