Reggina, ore di attesa: si decide per il tecnico e non solo

Sono ore di riflessione e di attesa. Dopo il quarto ko stagionale, questa volta maturato al Granillo contro la Vigor Lamezia, il secondo consecutivo ad una settimana da quello subìto nel derby, la società sta valutando il da farsi dopo aver lasciato decidere la squadra la settimana scorsa rispetto alla posizione del tecnico Trocini.

Al termine della partita circolava la voce di possibili dimissioni da parte dell’allenatore che, però, qualche minuto dopo abbiamo visto insieme ai calciatori nel confronto con i tifosi. Per quello che stiamo vedendo tra comportamenti e atteggiamenti, oggi il cambio del tecnico potrebbe essere eventualmente solo uno dei tanti problemi da risolvere e che esistono all’interno del mondo Reggina. Gli ultras hanno chiesto le dimissioni di tutti, dal patron fino all’ultimo dei calciatori. Situazione impossibile da verificarsi, quanto invece possibile che non sia solo l’allenatore a pagare.