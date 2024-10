Reggina: il nuovo Ds della Spal chiude la questione Missiroli

Nell’analisi di quello che potrà essere il calciomercato della Spal, in preparazione alla squadra appena retrocessa dalla serie A, ha parlato il nuovo Ds Giorgio Zamuner in occasione della sua presentazione alla stampa: “Ripartiamo con grande entusiasmo e slancio. La B sarà un campionato difficile, ma la società mi ha dato carta bianca per costruire una squadra che possa far dimenticare in fretta questo brutto finale di stagione e riavvicinare i tifosi alla squadra. Nuovo tecnico? Marino è un profilo che ci piace, ma che è sotto contratto con l’Empoli.

Le dinamiche del mercato però ci portano a vendere quei giocatori che hanno ingaggi troppo alti per la cadetteria, come Castro. Appena uscirà qualche tassello, inseriremo i nuovi. I ragazzi disposti a restare sono Vicari, D’Alessandro, Di Francesco, Missiroli, Tomovic, Salamon e Paloschi. Berisha e Murgia vorrebbero rimanere in A, anche se gli avevamo chiesto la scendere in B con noi”.