Reggina, stasera al Granillo un esordio ed un piacevole ritorno

Iniziare con una vittoria, rende tutto più agevole per il seguito. Dal punto di vista lavorativo, della serenità, dell’approccio con la nuova tifoseria.

Massimo Drago è partito con il botto, consentendo alla Reggina di vincere a Siracusa dopo tanti anni di astinenza, ma allo stesso tempo consapevole di una prestazione che, in base alle sue idee ed alla qualità dei giocatori, assolutamente migliorabile.

Ne è talmente consapevole che il ripetersi di alcune sottolineature, lo hanno in qualche modo infastidito in occasione della conferenza stampa di presentazione del match. Come dire, so bene quali siano le difficoltà, ho un organico forte, datemi il tempo di poter trasmettere quello che voglio alla squadra.

Intanto questa sera, dopo l’esordio assoluto, si presenta per la prima volta al Granillo da allenatore della Reggina. In quello stadio dove con il suo Crotone ha già vinto, in quello stadio che da avversario è rimasto sempre impressionato dal calore e dal sostegno del pubblico. Ovviamente vuole dare seguito ai primi tre punti conquistati, contro un avversario con qualche assenza pesante, ma comunque attrezzato.

L’altro non è un esordio, ma un piacevole ritorno. Quello del tabellone luminoso in Curva Nord. Da questa sera lo schermo all’interno dello stadio e quello che si affaccia sul Viale Galileo Galilei saranno attivati. Un pò di luce e colore in un settore da troppo tempo in stato di abbandono.