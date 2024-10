Reggina-Potenza – Drago: ‘Un cambio per reparto, due per due reparti’. La probabile amaranto

Ha parlato di novità certe per il match di questa sera contro il Potenza mister Drago. Non ha dato certezze, ma più genericamente ha dichiarato di voler sicuramente cambiare qualche elemento, anche in virtù di questi tre turni in una sola settimana e con il gruppo dei nuovi ancora a corto di condizione. Uno per reparto o due per due reparti, queste le sue parole nella conferenza stampa di ieri. Ed allora proviamo ad immaginare quale può essere l’undici iniziale:

REGGINA: (4-3-3) Farroni; Kirwan, Conson, Gasparetto, Solini, (Seminara); Franchini, Salandria, Bellomo; Doumbia, Baclet, Strambelli (Tulissi). All. Drago

