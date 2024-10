Reggina-Potenza, il dato biglietti venduti in leggero calo

Non sarà come contro Catanzaro, ma la cornice di pubblico di domani sarà comunque interessante

Effetto S. Valentino? Forse, anche se il dato è soggetto a modificarsi perchè secondo abitudini potrebbe esserci un piccolo assaalto all’ultimo momento. Ci riferiamo alla possibilità di aumentare l’attuale numero di biglietti venduti, circa 1800, chiaramente al di sotto di quella media che la scorsa settimana aveva portato tantissima gente ai botteghini prima della sfida contro il Catanzaro.

Una sensazione che la società aveva già fiutato, come detto per la festa degli innamorati, ma anche per un turno infrasettimanale quasi sempre indigesto, insieme ad una temperatura che dovrebbe essere confermata anche per la serata di domani, fredda.

La proiezione porta a pensare che, insieme ai circa 3000 abbonati, se ne possano aggiungere più o meno altri 3000 e comunque il colpo d’occhio non mancherebbe. Si spera in una complicata impennata dell’ultima ora, ma anche con 6/7mila spettatori presenti, il calore e l’incitamento del Granillo si farà certamente sentire.

