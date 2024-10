Reggina, i numeri del primo giorno di prevendita

E’ assai probabile che i numeri che si sono registrati in occasione del derby con il Catanzaro non si riescano a raggiungere in fatto di presenze, ma comunque entusiasmo ed interesse sono elevati a tal punto che anche in un giorno infrasettimanale e nella serata di S. Valentino, al Granillo ci possa essere un buon numero di spettatori.

Insieme ai circa 3000 abbonati, infatti, abbastanza interessanti risultano i primi dati, con circa 1000 biglietti già emessi nel primo giorno di prevendita. Se la media dovesse essere questa, ma probabilmente vedrà anche qualche piccola impennata il giorno della partita, si potrebbe arrivare tra i 6000 ed i 7000 spettatori.

Anche mister Drago, ospite della trasmissione Momenti Amaranto su Video Touring, ha parlato splendidamente del pubblico amaranto, dichiarando di voler vedere sempre il muro amaranto in Curva Sud.