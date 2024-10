Reggina-Potenza, niente più file per l’ingresso al Granillo

Lo aveva anticipato il DG Iiriti. I tifosi non dovranno più attendere troppo per entrare allo stadio

Quale sarà la risposta del pubblico amaranto per la sfida con il Potenza? C’è fermento in città anche se in tono minore rispetto alla grande sfida della passata settimana con il Catanzaro. Incide senza dubbio il turno infrasettimanale, come anche la giornata particolare di S. Valentino.

Per questo motivo la società ha rilanciato con una serie di iniziative e l’intento di soddisfare i tifosi e soprattutto le coppie. C’è una squadra da sostenere dopo la preziosa vittoria di Siracusa, per dare continuità ad una operazione di rimonta, verso una classifica che vede gli amaranto attualmente al quinto posto, ma con la certezza di dover subìre una nuova penalizzazione.

Pur non essendoci probabilmente lo stesso afflusso, la società, grazie anche all’autorizzazione del GOS, ha ottenuto l’ok per l’apertura di tutti i tornelli presenti nei tre settori, quindi eventuale pericolo fila scongiurato, anche se rimangono ferme le indicazioni fornite dalla dirigenza e che riguardano l’invito ad arrivare al Granillo almeno un’ora prima del match, muniti di biglietto e documento d’identità.