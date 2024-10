Reggina-Potenza, due assenze importanti, che diventano opportunità

Drago ha parlato di poco tempo a disposizione per poter incidere sui calciatori nei concetti e nelle idee tattiche. Ma qualcosa di diverso e di interessante comunque si è già visto in occasione della trasferta a Siracusa, con accorgimenti durante la gara, che poi ne hanno determinato una seconda parte molto più interessante.

Sarà ancora 4-3-3 con il Potenza, con interpreti che per scelta (turn over) e causa infortuni saranno diversi, soprattutto in mezzo al campo. Non parteciperà alla partita Urban Zibert, squalificato, e sempre a centrocampo si registra la probabile assenza di De Falco, uscito malconcio in occasione del derby con il Catanzaro, che ha assorbito l’infortunio ma potrebbe non essere pronto.

Due assenze pesanti in mezzo al campo che, però, potrebbero aprire nuove opportunità a quei calciatori che ultimamente hanno avuto meno spazio. Tra questi Salandria, che ha giocato un buon secondo tempo in terra aretusea.