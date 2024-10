Drago: ‘Non siamo il Real Madrid. Per me tutti titolari’

Mister Drago incontra i giornalisti alla vigilia del match contro il Potenza: “Chiedo di essere più propositivi, abbiamo vinto a Siracusa dopo tanti anni. Non siamo il Real Madrid, abbiamo tanto da migliorare, il nostro primo tempo insufficiente ma per demerito nostro, non per grandi meriti dell’avversario.

Non continuiamo a parlare dei singoli, ognuno ha i suoi gioielli, di riferimento, per me tutti sono titolari, non ci fissiamo che uno sia meglio dell’altro, troppo riduttivo.

Ci sarà certamente qualche cambiamento, uno per ogni reparto o due per altrettanti reparti. Il Potenza può far male, dobbiamo essere equilibrati e non dare loro l’opportunità di ripartite. Viola è infortunato, come anche Maritato, Zibert squalificato ma sta meglio dopo il problema alla caviglia.

De Falco ha fatto l’ecografia, ha assorbito la botta che aveva, ma bisogna valutarlo, Confente è ok, poi decidiamo. Doumbia è una soluzione sin dal primo minuto, ma anche insieme a Sandomenico.

Al Potenza mancheranno alcuni titolari, ma è una squadra di esperienza, ovviamente escludendo gli Over, non sarà una gara semplice.

Sto vivendo poco la città, purtroppo, ma quel poco mi fa rendere conto che è tornato tanto entusiasmo, spero che il Granillo possa presentare un bel colpo d’occhio”.

Leggi anche

Leggi anche